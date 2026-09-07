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Родинам у прифронтових регіонах виплатять по 19 400 гривень на опалювальний сезон

Кошти отримають понад 380 тисяч родин. 

Родинам у прифронтових регіонах виплатять по 19 400 гривень на опалювальний сезон

Понад 380 тисячам родин у прифронтових громадах виплатять одноразово по 19 400 гривень на проходження опалювального сезону.

Про це написав премʼєр-міністр України Сергій Корецький. 

За його словами, це підтримка українців, які найбільше її потребують: люди з інвалідністю, одинокі пенсіонери, внутрішньо переміщені особи, отримувачі житлових субсидій, багатодітні та прийомні сім’ї, одинокі матері, родини з дітьми з інвалідністю, дитячі будинки сімейного типу та патронатні родини.

Для цього уряд залучив 7,4 млрд грн від міжнародних гуманітарних організацій. Частина коштів надійшла від UNICEF та Українського Червоного Хреста через Гуманітарний рахунок Мінсоцполітики.

Заяву можна подати до 30 жовтня через Пенсійний фонд, ЦНАП або місцеву владу. Виплату можна буде отримати на банківський рахунок або через Укрпошту.

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