Майже половина ФОП-клієнтів Приватбанку розпочала свій бізнес під час повномасштабної війни

Сьогодні клієнтами банку є більше 1 млн ФОПів і майже 300 тисяч юридичних осіб.

Близько 49% підприємців-ФОП та майже третина юридичних осіб, які сьогодні обслуговуються у ПриватБанку, відкрили свої бізнес-рахунки уже після початку повномасштабного вторгнення.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Сьогодні клієнтами ПриватБанку є більше 1 млн ФОПів і майже 300 тисяч юридичних осіб. Водночас значна частина цього бізнесу з’явилася або почала працювати з банком саме протягом останніх років. Так, лише в першому півріччі цього року українці відкрили 141 тисячу нових ФОПів.

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Загалом уже під час повномасштабної війни перший рахунок у ПриватБанку відкрили 462 835 ФОПів та 82 973 юридичні особи. Для абсолютної більшості з них – це перший досвід підприємництва: 96% нових ФОПів та 41% компаній розпочали свій бізнес саме в цей період.

Змінюється сам портрет українського підприємця – жінки стають головним драйвером приросту ФОП. Сьогодні серед бізнес-клієнтів ПриватБанку, які керують мікро-, малим та середнім бізнесом уже 60% керівниць на противагу 40% керівників.

“Важливо, що український бізнес продовжує активно працювати: 75% підприємців та 65% юридичних осіб, які є клієнтами ПриватБанку постійно користуються банківськими продуктами та сервісами онлайн”, – зазначили у банку.

“За цими цифрами ми бачимо значно більше, ніж просто статистику клієнтської бази. Сотні тисяч українців відкрили свій перший бізнес-рахунок уже під час великої війни, розпочавши власну справу в період максимальної невизначеності в. Для нас це дуже сильний показник стійкості українського підприємництва і відповідальність банку – дати цьому бізнесу дієві інструменти для старту та розвитку”, – наголосив член правління з питань корпоративного та малого і середнього бізнесу Євген Заіграєв.