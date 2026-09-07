Російська армія вкотре атакувала Запоріжжя, є поранені (оновлено)

Армія РФ завдала дронового удару по Запоріжжю. Троє людей постраждали, пошкоджена багатоповерхівка.

Про це повідомляє співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

"Вже 5 поранених через ворожу атаку по Запоріжжю, - кількість постраждалих зросла. Понівечено дві багатоповерхівки, автівки та приміщення закладу дошкільної освіти. На щастя, діти перебували в укритті разом із вихователями", – ідеться у повідомленні.