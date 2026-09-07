Росіяни атакували підприємство у Прилуках на Чернігівщині, є поранена

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Російські війська 7 вересня атакували безпілотниками підприємство у Прилуках Чернігівської області. Внаслідок удару виникла пожежа, постраждала місцева жителька.

Про це повідомила поліція Чернігівської області.

За попередньою інформацією, жінка перебувала на зупинці неподалік підприємства під час атаки.

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"Сьогодні вдень ворог вдарив безпілотниками по підприємству в Прилуках. Попередньо відомо про постраждалу місцеву мешканку, яка була на зупинці неподалік. Внаслідок атаки спалахнула пожежа", – повідомили правоохоронці.

На місці працюють слідчо-оперативні групи поліції, криміналісти, поліцейські офіцери громади та всі екстрені служби.

Правоохоронці документують наслідки російської атаки.