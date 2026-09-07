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Попри війну більшість українців вважають себе щасливими, але кожен шостий — нещасливим, - опитування КМІС

Чоловіки дещо щасливіші, ніж жінки, але це пов’язано з тим, що жінки в Україні живуть приблизно на 10 років довше, а з віком рівень щастя зменшується. 

Попри війну більшість українців вважають себе щасливими, але кожен шостий — нещасливим, - опитування КМІС
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Більшість українців попри війну вважають себе щасливими. Водночас 16% - назвали себе нещасливими.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Більшість опитаних (71%) вважають себе щасливими, причому 31% заявили, що вони однозначно щасливі, а 40% обрали варіант «скоріше так, ніж ні». 

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Ще 11% респондентів відповіли «і так, і ні», що відображає неоднозначність їхнього ставлення до власного щастя. Водночас 16% респондентів зазначили, що вони нещасливі або скоріше нещасливі (9% відповіли «скоріше ні, ніж так», ще 7% обрали відповідь «ні»). 

Традиційно на рівень щастя впливає: стать, вік, рівень добробуту, здоров’я, освіта, інтимні стосунки і стосунки у родині, впевненість у завтрашньому дні.

Стать. Чоловіки дещо щасливіші, ніж жінки, але це багато в чому пов’язано з тим, що жінки в Україні живуть приблизно на 10 років довше, ніж чоловіки, а з віком рівень щастя в Україні зменшується. Крім того, через довше життя серед жінок з віком стає більше самотніх, що теж негативно впливає на рівень щастя.

Вік. З віком рівень щастя в Україні зменшується. Це суттєво відрізняє Україну від результатів багатьох досліджень у США та європейських країнах, де залежність суб’єктивного добробуту від віку має U-подібну форму: його рівень знижується приблизно до 45-50 років, а потім знову зростає. У травні 2026 року в Україні серед людей у віці до 40 років щасливими були 75%, а серед людей віком 70 років і старше – 60% опитаних.

Добробут. Залежність рівня щастя від рівня добробуту практично лінійна – серед респондентів з дуже низьким достатком щасливі лише 48%, а серед найбільш забезпечених – 91%.

Здоров’я.  Залежність рівня щастя від самооцінки рівня здоров’я теж близька до лінійної – серед тих, у кого дуже погане чи погане здоров’я щасливих близько 50%, а далі йде рівномірне зростання і серед найбільш здорових рівень щастя – 91%.

Сенс життя. Розуміння сенсу життя суттєво пов’язане з рівнем щастя. Серед тих, хто не знає сенсу свого життя, щасливих 41%, серед тих, хто знає – майже вдвічі більше – 79%.

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