Сибіга прокоментував заяви Москви про нібито захоплення Святогірська: "Путін бреше як дихає"

За його словами, тиждень тому Путін стверджував, що місто перебуває під російською окупацією.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував заяви очільника Кремля Владіміра Путіна про нібито захоплення міста Святогірськ на Донеччині. За його словами, тиждень тому Путін стверджував, що Святогірськ перебуває під російською окупацією.

У соцмережі Х Сибіга написав, що російська влада має перевіряти достовірність повідомлень із поля бою перед тим, як Путін їх оприлюднює.

"Москва повинна перевіряти достовірність своїх повідомлень з поля бою, перш ніж Путін їх оприлюднює. Сьогодні @ab3army та бригадний генерал Андрій Білецький опублікували відео зі Святогірська. Висновок: Путін бреше так само легко, як дихає", – написав міністр.