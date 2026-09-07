Сибіга прокоментував заяви Москви про нібито захоплення Святогірська: "Путін бреше як дихає"

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував заяви очільника Кремля Владіміра Путіна про нібито захоплення міста Святогірськ на Донеччині. За його словами, тиждень тому Путін стверджував, що Святогірськ перебуває під російською окупацією.
У соцмережі Х Сибіга написав, що російська влада має перевіряти достовірність повідомлень із поля бою перед тим, як Путін їх оприлюднює.
"Москва повинна перевіряти достовірність своїх повідомлень з поля бою, перш ніж Путін їх оприлюднює. Сьогодні @ab3army та бригадний генерал Андрій Білецький опублікували відео зі Святогірська. Висновок: Путін бреше так само легко, як дихає", – написав міністр.
- Як повідомлялося, бригадний генерал Андрій Білецький спростував інформацію про захоплення Святогірська. Він записав відеозвернення безпосередньо з центру міста, на фоні Свято-Успенської Святогірської лаври.
- Раніше Путін заявив, що начебто росіяни зайшли в 14 населених пунктів, зокрема в Святогірськ.
- У Донецькій ОВА теж спростували цю інформацію.