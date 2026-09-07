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ЦПД: YouTube заблокував в Україні 31 канал російських артистів-путіністів і пропагандистів

Серед заблокованих: канали Кіркорова, Лепса, Лазарєва, Повалій, Ані Лорак та інших прихильників російської агресії.

ЦПД: YouTube заблокував в Україні 31 канал російських артистів-путіністів і пропагандистів
YouTube заблокував в Україні 31 канал російських артистів-путіністів
Фото: Центр протидії дезінформації

YouTube заблокував на території України 31 канал російських артистів, пропагандистів та підсанкційних осіб, які підтримують збройну агресію РФ проти України.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Основну частину заблокованих ресурсів становлять YouTube-канали російських музичних виконавців та діячів культури, які підтримують війну проти України, беруть участь у пропагандистських концертах або перебувають під санкціями РНБО.

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Заблоковано канали: Філіпа Кіркорова, Григорія Лепса, Сергія Лазарєва та Валерії, Лариси Доліної, Ірини Аллегрової та гурту "Пелагея"; співаків-пропагандистів Дениса Майданова та Юлії Чичеріної; колишніх народних артисток України Таїсії Повалій та Ані Лорак; оперних виконавців Анни Нетребко та Василя Герелла.

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Також заблокували канал пропагандистки Тетяни Поп, ресурси підсанкційних компаній, зокрема "Kaspersky Russia", а також канали підсанкційних екснардепів Євгенія Мураєва та Рената Кузьміна.

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У Центрі зазначили, що заблоковані ресурси використовувалися для поширення російської пропаганди, глорифікації воєнних злочинців та підтримки збройної агресії РФ проти України.

У ЦПД наголосили, що продовжують систематичну роботу з очищення українського цифрового простору від осередків російського впливу.

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