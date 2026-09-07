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Повідомлено про підозру киянину, який без дозволу збудував двоповерхове приміщення і здавав його в оренду під магазин

Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

Повідомлено про підозру киянину, який без дозволу збудував двоповерхове приміщення і здавав його в оренду під магазин
Фото: Нацполіція

У Києві поліцейські повідомили про підозру 42-річному чоловіку, який самовільно збудував двоповерхове приміщення та здавав його в оренду під магазин.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції. 

Як встановили поліцейські, чоловік не мав законних підстав користуватися ділянкою та необхідних дозвільних документів на проведення будівельних робіт. Попри це, він звів біля будівлі двоповерхову споруду загальною площею понад 1,1 тисячі квадратних метрів.

Надалі чоловік передав приміщення в оренду іншому підприємцю, який облаштував там продуктовий магазин і сплачував за користування приміщенням орендну плату.

Слідчі Дарницького управління поліції за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури повідомили правопорушнику про підозру за ч. 3 ст. 197-1 Кримінального кодексу – самовільне будівництво будівлі на самовільно зайнятій земельній ділянці. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

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