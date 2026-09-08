У понеділок король Чарльз ІІІ надіслав чиновникам найвищого рівня листа з роз'ясненнями щодо статусу його сина Гаррі після того, як принц разом із родиною повернувся до Британії зі Сполучених Штатів.

Як пише Reuters, суверен наголосив на тому, що герцог та герцогиня Сассекські не скасовують своє рішення з 2020 року припинити виконання обов'язків членів королівської родини. Таким чином Гаррі та його дружина Меган не повертають собі втрачені привілеї, а уся їхня діяльність, зокрема благочинна, вважається приватною і не пов'язаною з короною.

Чарльз наголосив на необхідності "поважати їхню фінансову незалежність та безумовне право на збереження недоторканності особистого життя".

Гаррі та Меган відокремились від решти королівської родини шість років тому з метою самостійно розвивати свої кар'єри у США. Водночас принц мав тривалий конфлікт з братом та батьком через розкриття неприємних подробиць стосунків у своїй автобіографії "Запасний". Гаррі також був незадоволений діями уряду, який відмовив йому та його родині у державній охороні під час візитів на батьківщину.

Попри це, Сассекси ухвалили несподіване рішення повернутися у Лондон та віддати дітей до британської школи.