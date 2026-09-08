Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
«150 заявок на програму з Fire Point і ніхто не пройшов». Президентка КАІ про вступну кампанію, співпрацю з бізнесом та вплив ШІ
«150 заявок на програму з Fire Point і ніхто не пройшов». Президентка КАІ про вступну кампанію, співпрацю з бізнесом та вплив ШІ
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
Понад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
ЕксклюзивПонад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
ГоловнаСвіт

Король Чарльз підтвердив, що принц Гаррі не повернеться до виконання обов'язків члена королівської родини

Повернення молодшого сина монарха до Британії не змінює його статус.

Король Чарльз підтвердив, що принц Гаррі не повернеться до виконання обов'язків члена королівської родини
Принц Гаррі
Фото: EPA/UPG

У понеділок король Чарльз ІІІ надіслав чиновникам найвищого рівня листа з роз'ясненнями щодо статусу його сина Гаррі після того, як принц разом із родиною повернувся до Британії зі Сполучених Штатів.

Як пише Reuters, суверен наголосив на тому, що герцог та герцогиня Сассекські не скасовують своє рішення з 2020 року припинити виконання обов'язків членів королівської родини. Таким чином Гаррі та його дружина Меган не повертають собі втрачені привілеї, а уся їхня діяльність, зокрема благочинна, вважається приватною і не пов'язаною з короною.

Чарльз наголосив на необхідності "поважати їхню фінансову незалежність та безумовне право на збереження недоторканності особистого життя". 

Гаррі та Меган відокремились від решти королівської родини шість років тому з метою самостійно розвивати свої кар'єри у США. Водночас принц мав тривалий конфлікт з братом та батьком через розкриття неприємних подробиць стосунків у своїй автобіографії "Запасний". Гаррі також був незадоволений діями уряду, який відмовив йому та його родині у державній охороні під час візитів на батьківщину.

Попри це, Сассекси ухвалили несподіване рішення повернутися у Лондон та віддати дітей до британської школи. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies