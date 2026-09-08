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Ейфелеву вежу закривали через протест проти відсторонення співробітниць під час релігійного візиту

Жінок попросили залишити робочі місця під час візиту індуїстської релігійної групи.

Ейфелеву вежу закривали через протест проти відсторонення співробітниць під час релігійного візиту
Ейфелева вежа
Фото: EPA/UPG

Ейфелеву вежу у Парижі вчора закривали через страйк персоналу. Приводом для протесту стало усунення співробітниць від роботи під час візиту індуїстської релігійної групи.

Про це повідомляє BBC.

Делегація з приблизно 100 осіб, пов'язаних з групою “Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha” (BAPS), відвідала пам'ятку у французькій столиці в суботу.

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За словами представниці профспілки працівників Діани Давуан, коли вони прибули до пам'ятки, жінкам сказали відійти.

“Під час візиту цієї делегації жінок попросили залишити свої робочі місця, щоб замінити їх чоловіками”, – сказала вона. 

Керівництво вибачилося перед працівниками за інцидент.

“Тож це викликало обурення серед співробітників – і передусім серед жінок, які почуваються приниженими через те, що сталося, і через те, як із декількома з них обійшлися”, – зазначила Давуан.

Компанія SETE (Société d'Exploitation de la Tour Eiffel), яка управляє пам'яткою в Парижі, підтвердила, що делегація просила організувати візит із обмеженням “контактів із жінками”. Її керівництво заявила інформаційному агентству AFP, що “ці умови не слід було приймати” і вони “не відповідають цінностям SETE, а також принципам рівності між чоловіками та жінками”.

BAPS описує себе як “духовне, волонтерське товариство, присвячене покращенню суспільства” через індуїстські цінності. Товариство має храми у великих містах світу, зокрема у Лондоні, Лос-Анджелесі та Сіднеї.

Мер Парижа Еммануель Грегуар заявив, що проведуть розслідування обставин цього візиту.

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