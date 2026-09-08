Ейфелеву вежу закривали через протест проти відсторонення співробітниць під час релігійного візиту

Ейфелеву вежу у Парижі вчора закривали через страйк персоналу. Приводом для протесту стало усунення співробітниць від роботи під час візиту індуїстської релігійної групи.
Про це повідомляє BBC.
Делегація з приблизно 100 осіб, пов'язаних з групою “Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha” (BAPS), відвідала пам'ятку у французькій столиці в суботу.
За словами представниці профспілки працівників Діани Давуан, коли вони прибули до пам'ятки, жінкам сказали відійти.
“Під час візиту цієї делегації жінок попросили залишити свої робочі місця, щоб замінити їх чоловіками”, – сказала вона.
Керівництво вибачилося перед працівниками за інцидент.
“Тож це викликало обурення серед співробітників – і передусім серед жінок, які почуваються приниженими через те, що сталося, і через те, як із декількома з них обійшлися”, – зазначила Давуан.
Компанія SETE (Société d'Exploitation de la Tour Eiffel), яка управляє пам'яткою в Парижі, підтвердила, що делегація просила організувати візит із обмеженням “контактів із жінками”. Її керівництво заявила інформаційному агентству AFP, що “ці умови не слід було приймати” і вони “не відповідають цінностям SETE, а також принципам рівності між чоловіками та жінками”.
BAPS описує себе як “духовне, волонтерське товариство, присвячене покращенню суспільства” через індуїстські цінності. Товариство має храми у великих містах світу, зокрема у Лондоні, Лос-Анджелесі та Сіднеї.
Мер Парижа Еммануель Грегуар заявив, що проведуть розслідування обставин цього візиту.