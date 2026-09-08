Президент: діалог зі США про надання ліцензій на виробництво ракет для Patriot триває

Україна веде перемовини про отримання ліцензій на виробництво ракет для систем ППО Patriot з президентом США Дональдом Трампом напряму і на рівні команд і виробників. Про це президент Володимир Зеленський сказав в аудіокоментарі журналістам.

Процес йде, була позитивна відповідь від американського лідера. Однак потрібно готуватися до зими.

«Я всім нашим партнерам сказав, що для нас зараз пріоритет – це зимовий пакет, winter package. Я сьогодні буду про це говорити з прем'єр-міністром Норвегії. Про це ми домовлялися під час візита прем'є-міністра Британії», – сказав він.

Володимир Зеленський вдячний уряду і особисто прем'єру Британії Енді Бернему за виділення $135 млн Україні на ППО Patriot.