Президент: діалог зі США про надання ліцензій на виробництво ракет для Patriot триває

Україна веде перемовини про отримання ліцензій на виробництво ракет для систем ППО Patriot з президентом США Дональдом Трампом напряму і на рівні команд і виробників. Про це президент Володимир Зеленський сказав в аудіокоментарі журналістам.
Процес йде, була позитивна відповідь від американського лідера. Однак потрібно готуватися до зими.
«Я всім нашим партнерам сказав, що для нас зараз пріоритет – це зимовий пакет, winter package. Я сьогодні буду про це говорити з прем'єр-міністром Норвегії. Про це ми домовлялися під час візита прем'є-міністра Британії», – сказав він.
Володимир Зеленський вдячний уряду і особисто прем'єру Британії Енді Бернему за виділення $135 млн Україні на ППО Patriot.
- Україна роками закликала надати їй ліцензії на виробництво ракет для систем ППО Patriot. Це дозволило б не лише збільшити спроможності захисту від російських атак, а й допомогти країнам НАТО поповнити запаси. Брак засобів протиповітряної оборони ще більше загострився на тлі війни на Близькому Сході.
- Попередня адміністрація США відмовила Україні в наданні ліцензій. Від нинішнього голови Білого дому Дональда Трампа були позитивні сигнали, однак про остаточну згоду на надання Україні ліцензій він не говорив.