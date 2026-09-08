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Президент: діалог зі США про надання ліцензій на виробництво ракет для Patriot триває

Зокрема, на рівні виробників. 

Президент: діалог зі США про надання ліцензій на виробництво ракет для Patriot триває
зустріч президентів України і США 28 липня 2026 року
Фото: ОПУ

Україна веде перемовини про отримання ліцензій на виробництво ракет для систем ППО Patriot з президентом США Дональдом Трампом напряму і на рівні команд і виробників. Про це президент Володимир Зеленський сказав в аудіокоментарі журналістам. 

Процес йде, була позитивна відповідь від американського лідера. Однак потрібно готуватися до зими.

«Я всім нашим партнерам сказав, що для нас зараз пріоритет – це зимовий пакет, winter package. Я сьогодні буду про це говорити з прем'єр-міністром Норвегії. Про це ми домовлялися під час візита прем'є-міністра Британії», – сказав він.

Володимир Зеленський вдячний уряду і особисто прем'єру Британії Енді Бернему за виділення $135 млн Україні на ППО Patriot. 

  • Україна роками закликала надати їй ліцензії на виробництво ракет для систем ППО Patriot. Це дозволило б не лише збільшити спроможності захисту від російських атак, а й допомогти країнам НАТО поповнити запаси. Брак засобів протиповітряної оборони ще більше загострився на тлі війни на Близькому Сході.
  • Попередня адміністрація США відмовила Україні в наданні ліцензій. Від нинішнього голови Білого дому Дональда Трампа були позитивні сигнали, однак про остаточну згоду на надання Україні ліцензій він не говорив. 
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