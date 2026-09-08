Велика Британія виділить 100 млн фунтів на ППО України перед зимою

Гроші підуть на ракети для систем Patriot.

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Велика Британія виділить £100 млн на посилення протиповітряної оборони України напередодні зими. Кошти спрямують на ракети для систем Patriot та інше обладнання ППО.

Про це повідомило британське Міністерство оборони.

Фінансування нададуть через механізм PURL – перелік пріоритетних потреб України. Обладнання планують доставити до початку зими. Воно має допомогти захистити критичну інфраструктуру, цивільних та українських військових від російських атак.

Британія також продовжить постачання безпілотників. Лондон зобов’язався передати Україні понад 120 тисяч дронів протягом цього року. Наразі доставили 25 тисяч.

До цього пакета входять дрони-перехоплювачі для знищення російських БпЛА, розвідувальні безпілотники для спостереження за ситуацією на полі бою та ударні дрони.

Окрім цього, Велика Британія разом із Німеччиною, Данією, Литвою, Нідерландами, Норвегією та Швецією профінансує постачання Україні десятків тисяч далекобійних артилерійських боєприпасів у найближчі місяці.