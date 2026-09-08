Росіяни вдарили по «Епіцентру» в Прилуках

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Армія Росії 8 вересня вдарила по «Епіцентру» в Прилуках. Інформацію про потерпілих і масштаби руйнувань уточнюють, повідомили в поліції Чернігівської області.

Слідчо-оперативні групи та профільні служби працюють на місці. Правоохоронці документують наслідки атаки.

«Поліція закликає громадян не наближатися до місця удару через загрозу повторної атаки та реагувати на сигнали повітряної тривоги», – йдеться у повідомленні.

Ворог цілить по «Епіцентрах» та інших місцях цивільної торгівлі в різних регіонах України. Нещодавно росіяни прицільно й умисно атакували гіпермаркети в Одесі та Миколаєві.