Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 3 жертв, 12 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 3 жертв, 12 поранених (оновлено)
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Понад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
ЕксклюзивПонад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вдарили по «Епіцентру» в Прилуках

Правоохоронці документують наслідки. 

Росіяни вдарили по «Епіцентру» в Прилуках
Епіцентр
Фото: Поліція Чернігівської області Facebook

Армія Росії 8 вересня вдарила по «Епіцентру» в Прилуках. Інформацію про потерпілих і масштаби руйнувань уточнюють, повідомили в поліції Чернігівської області. 

Слідчо-оперативні групи та профільні служби працюють на місці. Правоохоронці документують наслідки атаки. 

«Поліція закликає громадян не наближатися до місця удару через загрозу повторної атаки та реагувати на сигнали повітряної тривоги», – йдеться у повідомленні. 

Ворог цілить по «Епіцентрах» та інших місцях цивільної торгівлі в різних регіонах України. Нещодавно росіяни прицільно й умисно атакували гіпермаркети в Одесі та Миколаєві. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies