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Росія атакувала Чернігівщину дронами, знищено обладнання підприємства

У Чернігові пошкоджені вантажівки та вікна в адмінбудівлі.

Росія атакувала Чернігівщину дронами, знищено обладнання підприємства
Наслідки російського обстрілу Чернігівської області

Російська армія атакувала вчора Чернігівську область безпілотниками “Герань” та “Бандеролями”.

Про це повідомив очільник ОВА В’ячеслав Чаус.

“Геранями” атакував підприємство в Прилуках. Там пошкоджено цех та знищене обладнання. На місці влучання виникла велика пожежа. Майже 40 вогнеборців працювали там до самого вечора. Пожежу на місці удару погасили. 

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Унаслідок цієї атаки постраждала 40-річна жінка, яка лікується амбулаторно. 

Серед дня ворог завдав удару “Бандероллю” по Чернігову. Пошкоджені вантажівки та вікна в адмінбудівлі, люди не постраждали. 

Загалом протягом доби в області зафіксували 19 російських обстрілів. 11 із них – це удари FPV-дронами в прикордонні.

Наслідки російського обстрілу Чернігівської області
Наслідки російського обстрілу Чернігівської області

Наслідки російського обстрілу Чернігівської області
Наслідки російського обстрілу Чернігівської області

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