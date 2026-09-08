Російська армія атакувала вчора Чернігівську область безпілотниками “Герань” та “Бандеролями”.
Про це повідомив очільник ОВА В’ячеслав Чаус.
“Геранями” атакував підприємство в Прилуках. Там пошкоджено цех та знищене обладнання. На місці влучання виникла велика пожежа. Майже 40 вогнеборців працювали там до самого вечора. Пожежу на місці удару погасили.
Унаслідок цієї атаки постраждала 40-річна жінка, яка лікується амбулаторно.
Серед дня ворог завдав удару “Бандероллю” по Чернігову. Пошкоджені вантажівки та вікна в адмінбудівлі, люди не постраждали.
Загалом протягом доби в області зафіксували 19 російських обстрілів. 11 із них – це удари FPV-дронами в прикордонні.