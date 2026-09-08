У Чернігові пошкоджені вантажівки та вікна в адмінбудівлі.

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Російська армія атакувала вчора Чернігівську область безпілотниками “Герань” та “Бандеролями”.

Про це повідомив очільник ОВА В’ячеслав Чаус.

“Геранями” атакував підприємство в Прилуках. Там пошкоджено цех та знищене обладнання. На місці влучання виникла велика пожежа. Майже 40 вогнеборців працювали там до самого вечора. Пожежу на місці удару погасили.

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Унаслідок цієї атаки постраждала 40-річна жінка, яка лікується амбулаторно.

Серед дня ворог завдав удару “Бандероллю” по Чернігову. Пошкоджені вантажівки та вікна в адмінбудівлі, люди не постраждали.

Загалом протягом доби в області зафіксували 19 російських обстрілів. 11 із них – це удари FPV-дронами в прикордонні.

Наслідки російського обстрілу Чернігівської області