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Сили оборони ліквідували ще 1410 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні близько 1 499 390 військових. 

Сили оборони ліквідували ще 1410 російських окупантів
Уражений російський танк
Фото: Генштаб

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1410 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 499 390 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.09.26 склали:

  • особового складу – близько 1 499 390 (+1 410) осіб 
  • танків – 12 332 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 25 285 (+1) од.
  • артилерійських систем – 49 341 (+30) од.
  • РСЗВ – 2 104 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 612 (+3) од.
  • літаків – 441 (+0) од.
  • гелікоптерів – 355 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 521 (+5) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 504 309 (+1 592) од.
  • крилаті ракети – 5 070 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 145 478 (+452) од.
  • спеціальна техніка – 4 647 (+0) од.

Дані уточнюються.

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