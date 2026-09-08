Росія вже втратила в Україні близько 1 499 390 військових.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1410 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 499 390 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.09.26 склали:

особового складу – близько 1 499 390 (+1 410) осіб

танків – 12 332 (+0) од.

бойових броньованих машин – 25 285 (+1) од.

артилерійських систем – 49 341 (+30) од.

РСЗВ – 2 104 (+1) од.

засоби ППО – 1 612 (+3) од.

літаків – 441 (+0) од.

гелікоптерів – 355 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 521 (+5) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 504 309 (+1 592) од.

крилаті ракети – 5 070 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 145 478 (+452) од.

спеціальна техніка – 4 647 (+0) од.

Дані уточнюються.