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Зеленський заявив, що Віткофф та Кушнер передали повідомлення про "готовність Москви до переговорів"

Сам глава держави поставився до цього скептично.

Зеленський заявив, що Віткофф та Кушнер передали повідомлення про "готовність Москви до переговорів"
Президент Володимир Зеленський, Стів Віткофф і Джаред Кушнер
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Axios розповів, що посланці Сполучених Штатів Стів Віткофф та Джаред Кушнер повідомили йому у Києві про нібито "готовність Москви до переговорів".

Зеленський визнав, що сам поставився до цього твердження скептично - адже проти нього свідчить ескалація атак, яку Росія здійснила в останні тижні. Такі дії не говорять про те, що у Кремлі готові шукати компроміс.

При цьому глава держави вважає, що візит американської делегації зміг "розблокувати перемовини" і, ймовірно, змусить Путіна принаймні обговорити пропозиції щодо просування дипломатичного процесу. Віткофф і Кушнер, за словами Зеленського, "привезли декілька нових ідей" - але Президент відмовився їх озвучувати. Відомо тільки, що вони стосуються критичної інфраструктури та галузей напередодні зими.

Першочергова мета візиту американських переговорників і подальшого розвитку перемовин, як описав її Президент, полягає у "спробі зробити цю зиму відмінною від попередніх". 

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