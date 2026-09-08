Зеленський заявив, що Віткофф та Кушнер передали повідомлення про "готовність Москви до переговорів"

Сам глава держави поставився до цього скептично.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Axios розповів, що посланці Сполучених Штатів Стів Віткофф та Джаред Кушнер повідомили йому у Києві про нібито "готовність Москви до переговорів".

Зеленський визнав, що сам поставився до цього твердження скептично - адже проти нього свідчить ескалація атак, яку Росія здійснила в останні тижні. Такі дії не говорять про те, що у Кремлі готові шукати компроміс.

При цьому глава держави вважає, що візит американської делегації зміг "розблокувати перемовини" і, ймовірно, змусить Путіна принаймні обговорити пропозиції щодо просування дипломатичного процесу. Віткофф і Кушнер, за словами Зеленського, "привезли декілька нових ідей" - але Президент відмовився їх озвучувати. Відомо тільки, що вони стосуються критичної інфраструктури та галузей напередодні зими.

Першочергова мета візиту американських переговорників і подальшого розвитку перемовин, як описав її Президент, полягає у "спробі зробити цю зиму відмінною від попередніх".