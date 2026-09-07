У Харкові зафіксували влучання російського бойового дрона по цивільному об’єкту в Шевченківському районі міста. Попередньо, внаслідок атаки постраждала одна людина.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
"За попередньою інформацією, зафіксовано влучання ворожого бойового дрона по цивільному обʼєкту у Шевченківському районі міста. За попередньою інформацією, внаслідок удару по Шевченківському районі є один поранений", – зазначив мер.
Інформація про наслідки атаки уточнюється.
- Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 15 населених пунктів області.