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У Харкові зафіксували влучання російського бойового дрона по цивільному об’єкту в Шевченківському районі міста. Попередньо, внаслідок атаки постраждала одна людина.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"За попередньою інформацією, зафіксовано влучання ворожого бойового дрона по цивільному обʼєкту у Шевченківському районі міста. За попередньою інформацією, внаслідок удару по Шевченківському районі є один поранений", – зазначив мер.

Інформація про наслідки атаки уточнюється.