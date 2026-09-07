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Упродовж 7 вересня російські війська атакували Херсонщину артилерією та безпілотниками різних типів. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще дев’ять цивільних отримали поранення.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

Близько 10:30 російські військові обстріляли з артилерії Дніпровський район Херсона. У власній квартирі загинула 65-річна жінка – вона отримала травми, несумісні з життям.

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У Нововоронцовці внаслідок артилерійського обстрілу постраждав один цивільний. Ще вісім жителів Херсона та Дар’ївки отримали поранення через атаки російських дронів.

Внаслідок російських атак пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, навчальні заклади, господарські споруди, а також службовий і легковий автотранспорт.

За фактами російських обстрілів органи прокуратури Херсонської області розпочали досудове розслідування за ч. 1 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів і звичаїв війни.

Прокурори та слідчі поліції документують наслідки російської агресії та воєнні злочини, вчинені російськими військовими.