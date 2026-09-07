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У Києві поліцейський застрелив чоловіка під час виклику про домашнє насильство

Обставини події встановлюються. 

У Києві поліцейський застрелив чоловіка під час виклику про домашнє насильство
Ілюстративне фото
Фото: ch.npu.gov.ua

У Києві під час виклику про сімейне насильство поліцейський застосував табельну вогнепальну зброю.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції. 

Правоохоронці Соломʼянського управління розповіли, що прибули на виклик за фактом домашнього насильства. За отриманою інформацією, син бив та намагався задушити свою матір.

Під час зʼясування ситуації порушник кинувся на правоохоронця, і той застосував табельну вогнепальну зброю. Нападник помер. 

На місці події працюють слідчо-оперативна група, представники внутрішньої безпеки та ДБР. Обставини події встановлюються. 

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