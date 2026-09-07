СЗРУ: Росія 20 вересня проведе псевдовибори на окупованих територіях України

Показовим є список кандидатів від окупованої частини Донецької області та їхні передвиборчі заяви.

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Росія 20 вересня планує провести незаконні вибори до Державної думи на тимчасово окупованих територіях України. Участь у кампанії беруть, зокрема, представники окупаційних адміністрацій та колишні учасники незаконних збройних формувань.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За даними розвідки, показовим є список кандидатів від окупованої частини Донецької області та їхні передвиборчі заяви.

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Зокрема, кандидат від партії "Єдина Росія" Олександр Гриденко, який воював на боці Росії та є командиром взводу зв’язку у складі незаконного формування "Дика дивізія Донбасу", пропонує залучати колишніх учасників бойових дій до роботи у школах, закладах вищої освіти та молодіжних центрах як наставників, кураторів і тренерів.

Як зазначає СЗРУ, таким чином бойовий досвід учасників російської агресії планують використовувати для виховання дітей на окупованих територіях.

Інший учасник "праймеріз" "Єдиної Росії" Данило Литвиненко у своїй виборчій програмі пропонує надавати нерухомості на окупованих територіях статус "безхазяйної" та створити можливість її безоплатної передачі громадянам Росії. Йдеться, зокрема, про будинки й квартири українців, які були змушені залишити свої домівки через російську окупацію.

Серед кандидатів також є Сергій Добровольський – керівник окупаційних молодіжних структур та колишній учасник незаконного збройного формування "Пятнашка"; Євген Соболєв – учасник війни проти України та працівник окупаційної адміністрації; Іван Валов – член "Єдиної Росії" та учасник війни проти України, а також Володимир Бодачевський – секретар місцевого осередку "Єдиної Росії" в окупованому Донецьку.

У СЗРУ наголошують, що незаконна виборча кампанія є частиною політики Росії щодо інтеграції тимчасово окупованих територій України до власного політичного та адміністративного простору.

Україна не визнає такі вибори та їхні результати. Особи, причетні до організації та проведення незаконного голосування на окупованих територіях, нестимуть відповідальність відповідно до українського законодавства.