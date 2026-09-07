Херсонська ОВА закликала не повертатися на окуповані території через загрозу репресій

Армія РФ системно проводить фільтраційні та репресивні заходи на т.о. територіях.

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Повернення на тимчасово окуповані території та в райони активних бойових дій становить пряму загрозу життю цивільних громадян. На окупованих територіях російські військові системно проводять фільтраційні та репресивні заходи.

Про це йдеться у заяві Херсонської ОВА.

За даними ОВА, мешканці тимчасово окупованих територій зазнають психологічного тиску, безпідставних затримань і допитів.

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Окремі ризики існують для чоловіків, які повертаються на ТОТ. Зокрема, йдеться про загрозу примусової мобілізації до лав окупаційних військ. Російські підрозділи проводять поквартирні рейди та облави на вулицях, блокують виїзди з населених пунктів і застосовують силу проти цивільного населення.

Також на окупованих територіях триває кампанія так званої "націоналізації" житла. Нерухомість вимушених переселенців оголошують "безхазяйною", після чого її можуть передавати окупаційним структурам або стороннім особам.

"Націоналізація" створює додаткові ризики для власників, які намагаються захистити своє майно безпосередньо на окупованій території.

За інформацією Херсонської ОВА, тиск чинять і на родини з дітьми. Батьків примушують віддавати школярів до закладів освіти, де використовують російські освітні програми та мілітарне виховання. У разі відмови їм можуть погрожувати позбавленням батьківських прав і конфіскацією майна.

В ОВА закликали громадян зважати на зазначені загрози та не наражати себе і своїх близьких на небезпеку.

"Допоки тривають бойові дії та тимчасова окупація, будь-які спроби повернутися до покинутого житла залишаються надзвичайно ризикованими", – наголосили в Херсонській ОВА.