За тиждень Сили оборони уразили ворожі літаки, ППО, склади БпЛА та комплекси РЕБ на території РФ

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Протягом 31 серпня – 6 вересня Сили оборони України уразили низку важливих військових та інфраструктурних об’єктів на території Росії та тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Одними з основних цілей стали об’єкти нафтопереробної промисловості. Уражено нафтопереробний завод у Рязані Рязанської області, а також комплекс "НОВАТЭК-Усть-Луга" у Ленінградській області РФ, який займається переробкою та перевалкою газового конденсату.

Реклама

У Генштабі зазначають, що ці об’єкти є частиною інфраструктури, яка забезпечує потреби російських військ.

Також українські військові уражали системи, що забезпечують можливість російських сил діяти в повітряному просторі та застосовувати ракети, безпілотники й керовані авіаційні бомби.

Зокрема, уражено радіолокаційні станції "Каста" та інші РЛС, командно-штабну машину зі складу ЗРК С-400 "Тріумф", мобільний комплекс радіоелектронної боротьби "Красуха-4", інші комплекси РЕБ, вузли зв’язку, ретранслятори та засоби технічної розвідки.

Окремо Сили оборони працювали по об’єктах, пов’язаних із застосуванням Росією ударних безпілотників. Уражено місця зберігання, підготовки та запуску БпЛА, зокрема в Донецьку, Гвардійському та Міллеровому.

Крім того, українські військові знищили склади безпілотників, боєприпасів, матеріально-технічних засобів і паливно-мастильних матеріалів.

За даними Генштабу, також підтверджено знищення російського літака МіГ-29 та вертольота Ка-27. Уражено десантний катер БК-16 та низку інших військових об’єктів.

У Генеральному штабі наголосили, що ці удари є частиною системної роботи Сил оборони України, спрямованої на зменшення можливостей Росії виробляти паливо, забезпечувати війська, вести розвідку, здійснювати управління та застосовувати ударні засоби.

"Наша мета залишається незмінною – захистити Україну та створити такі умови, за яких Росія буде змушена припинити агресію", – зазначили у Генштабі.