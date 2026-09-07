Росіяни атакували безпілотником багатоповерхівку в Харкові, є поранений

Росіяни вдарили бойовим безпілотником по багатоповерхівці в Київському районі Харкова. Є постраждалий
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Синєгубов.
Влучання зафіксоване на рівні шостого поверху. Пошкоджені скління вікон.
Внаслідок атаки постраждала одна людина.
Екстрені служби працюють на місці влучання.
- Цього ж дня у Харкові зафіксували влучання російського бойового дрона по цивільному об’єкту в Шевченківському районі міста. Попередньо, внаслідок атаки постраждала одна людина.