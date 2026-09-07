Росіяни атакували безпілотником багатоповерхівку в Харкові, є поранений

Влучання зафіксовано на рівні шостого поверху.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Росіяни вдарили бойовим безпілотником по багатоповерхівці в Київському районі Харкова. Є постраждалий

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Синєгубов.

Влучання зафіксоване на рівні шостого поверху. Пошкоджені скління вікон.

Внаслідок атаки постраждала одна людина.

Екстрені служби працюють на місці влучання.