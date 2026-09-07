Руслан Кравченко подав у відставку з посади Генпрокурора

Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади Генерального прокурора України.
Про це він повідомив на своїй сторінці в Telegram.
"Це політичне рішення. І я прийняв його свідомо. Не хочу, щоб посаду Генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння. Моя позиція щодо звинувачень залишається незмінною", - йдеться в заяві.
Кравченко подякував колегам та зазначив, що попри все їхня робота не повинна знецінюватися.
"Дякую Президенту України і Верховній Раді за довіру, та прошу прийняти моє звільнення", - додав він.
17 червня 2025 року Верховна Рада погодила призначення Кравченка на посаду Генерального прокурора України.
З 2012 по 2023 рік він займав різні посади в органах прокуратури України.
В 2023 році він очолив Київську обласну державну адміністрацію. А вже 31 грудня 2024 року став головою Державної податкової служби
Що передувало?
- НАБУ та САП 4 вересня заявили про проведення спецоперації із викриття злочинної організації "на чолі з посадовцем Офісу Генерального прокурора України". За даними НАБУ та САП, учасники організації можуть бути причетні до "кришування" мережі шахрайських колцентрів та легалізації майна.
- За даними слідства НАБУ і САП відомо, що у 2025 році один із керівників структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора створив та очолив злочинну організацію.
- Учасники організації займалися "кришуванням" шахрайських колцентрів, завдяки чому отримували мільйонні доходи. Під підозрою п'ятеро осіб.
- Генпрокурор заявив, що не має відношення до сприяння діяльності таких колцентрів та доручив пройти поліграф усім співробітникам прокуратури, які розслідують справи про незаконні колцентри.