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Руслан Кравченко подав у відставку з посади Генпрокурора

Він пробув на цій посаді трохи більше року.

Руслан Кравченко подав у відставку з посади Генпрокурора
Руслан Кравченко
Фото: Олександр Ратушняк

Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади Генерального прокурора України.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Telegram.

"Це політичне рішення. І я прийняв його свідомо. Не хочу, щоб посаду Генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння. Моя позиція щодо звинувачень залишається незмінною", - йдеться в заяві.

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Кравченко подякував колегам та зазначив, що попри все їхня робота не повинна знецінюватися.

"Дякую Президенту України і Верховній Раді за довіру, та прошу прийняти моє звільнення", - додав він.

17 червня 2025 року Верховна Рада погодила призначення Кравченка на посаду Генерального прокурора України. 

З 2012 по 2023 рік він займав різні посади в органах прокуратури України.

В 2023 році він очолив Київську обласну державну адміністрацію. А вже 31 грудня 2024 року став головою Державної податкової служби

Що передувало?

  • НАБУ та САП 4 вересня заявили про проведення спецоперації із викриття злочинної організації "на чолі з посадовцем Офісу Генерального прокурора України". За даними НАБУ та САП, учасники організації можуть бути причетні до "кришування" мережі шахрайських колцентрів та легалізації майна.
  • За даними слідства НАБУ і САП відомо, що у 2025 році один із керівників структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора створив та очолив злочинну організацію. 
  • Учасники організації займалися "кришуванням" шахрайських колцентрів, завдяки чому отримували мільйонні доходи. Під підозрою п'ятеро осіб.
  • Генпрокурор заявив, що не має відношення до сприяння діяльності таких колцентрів та доручив пройти поліграф усім співробітникам прокуратури, які розслідують справи про незаконні колцентри.
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