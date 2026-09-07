Генштаб: 181 бойове зіткнення відбулося на фронті від початку доби

Найгарячіше на Покровському напрямку, там росіяни атакували 32 рази.

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Від початку доби 7 вересня на фронті відбулося 181 бойове зіткнення.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, ворог завдав 62 авіаційних ударів, скинув 168 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5506 дронів-камікадзе та здійснив 1469 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби противник завдав трьох авіаударів із застосуванням 10 КАБ, проводив сім штурмових дій, здійснив 80 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

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Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів біля Стариці, Лиману, Волохівки, Хатнього та в напрямку Петро-Іванівки; одне боєзіткнення триває дотепер.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника в районі Курилівки та в напрямку Куп’янська, Глушківки.

На Лиманському напрямку наші оборонці успішно відбили п'ять спроб загарбників просунутися в районах Новоєгорівки, Новоселівки, Ставків, Торського, Зарічного та Лимана; одне боєзіткнення триває дотепер.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили одну спробу загарбників іти вперед в районі населеного пункту Крива Лука.

Один ворожий штурм зафіксовано на Краматорському напрямку в напрямку Юрківки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили дев’ять ворожих штурмів поблизу Костянтинівки, Новоселівки, Іллінівки та в напрямку Олексієво-Дружківки.

Усього 32 атаки відбито на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Водянське, Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Добропілля, Котлине, Новомиколаївка, Біляківка, Сергіївка, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне; два боєзіткнення тривають дотепер.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 67 окупантів та 23 — поранено; знищено чотири одиниці автомобільної техніки, 10 одиниць спеціальної техніки, склад майна та 53 укриття ворога. Пошкоджено шість одиниць автомобільної техніки, дві артилерійські системи, одну одиницю спеціальної техніки, дев’ять пунктів управління безпілотними літальними апаратами та 127 укриттів противника. Знищено або подавлено 242 безпілотних літальних апаратів різних типів.

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На Олександрівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Вісім атак окупантів зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в напрямку населеного пункту Різдвянка; два боєзіткнення тривають дотепер.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили одну атаку противника в напрямку населеного пункту Павлівка.

Минулося без штурмових дій противника на Придніпровському напрямку.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.