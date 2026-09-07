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Корецький провів термінову нараду через транспортний колапс у Києві

Прем'єр доручив урядовцям та представникам столичної влади забезпечити належну роботу метрополітену.

Корецький провів термінову нараду через транспортний колапс у Києві
Сергій Корецький
Фото: Телеграм Сергія Корецького

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів термінову нараду через транспортний колапс у Києві. До неї долучились урядовці та представники столичної влади.

Про це прем'єр-міністр повідомив на своїй сторінці в Telegram.

Корецький доручив "негайно" забезпечити належну роботу метрополітену відповідно до прийнятих Урядом рішень. 

"Немає і не може бути абсолютно жодних підстав зволікати з цим. Затори на дорогах, черги та натовпи на зупинках громадського транспорту не додають безпеки та комфорту", - йдеться в заяві.

Прем'єр зазначив, що рішення мають виконуватися швидко та з урахуванням актуальної ситуації в Києві. 

"Чекаю від міської влади оперативної реакції", - додав Корецький.

  • У Києві на одну годину скоротять тривалість комендантської години. Починаючи з 10 вересня вона триватиме з 01:00 до 5:00. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Києва. Громадський транспорт міста працюватиме на годину довше. На час комендантської години, через затримки поїздів, Київ організовує чотири автобусних маршрути для перевезення людей з центрального залізничного вокзалу. 
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