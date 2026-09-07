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Прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів термінову нараду через транспортний колапс у Києві. До неї долучились урядовці та представники столичної влади.

Про це прем'єр-міністр повідомив на своїй сторінці в Telegram.

Корецький доручив "негайно" забезпечити належну роботу метрополітену відповідно до прийнятих Урядом рішень.

"Немає і не може бути абсолютно жодних підстав зволікати з цим. Затори на дорогах, черги та натовпи на зупинках громадського транспорту не додають безпеки та комфорту", - йдеться в заяві.

Прем'єр зазначив, що рішення мають виконуватися швидко та з урахуванням актуальної ситуації в Києві.

"Чекаю від міської влади оперативної реакції", - додав Корецький.