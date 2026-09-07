Головне за понеділок, 7 вересня: удар по Краматорську, 180 боєзіткнень, відставка Генпрокурора, транспортний колапс у Києві

Бойові дії на Донеччині, 181 бойове зіткнення, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1657-й день повномасштабної війни.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 7 вересня на фронті від початку доби відбулося 181 бойове зіткнення.

Найгарячіше на Покровському напрямку, там росіяни атакували 32 рази.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 7 вересня – в новині.

Реклама

Росіяни масовано вдарили по Краматорську. Дві людини загинули, четверо поранені, повідомили у Краматорській міській раді.

З 05:34 до 05:52 ворог здійснив чотири удари із застосуванням авіабомб ФАБ-250.

Росіяни двічі влучили у багатоквартирні житлові будинки в центральній частині Краматорська. Окупанти також поцілили у мостову споруду в селищі Ясногірка.

Більше інформації – в новині.

У Києві на одну годину скоротять тривалість комендантської години. Починаючи з 10 вересня вона триватиме з 01:00 до 5:00. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Києва, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Громадський транспорт міста працюватиме на годину довше. Графік роботи закладів громадського харчування, розважальних закладів, ТРЦ при цьому не змінюється.

Кличко розповів і про зміни в роботі метрополітену. Під час жовтого рівня загроз, який застосовують для дронової небезпеки, без обмежень працюватиме «зелена» Сирецько-Печерська лінія. Поїзди їхатимуть через Південний міст. При червоному рівні загрози ця гілка курсуватиме між станціями «Сирець» – «Видубичі» та «Славутич» – «Червоний хутір».

«Святошинсько-Броварська лінія (червона гілка) працюватиме, як і до цього – в обмеженому режимі. Перевозячи пасажирів підземною ділянкою від станції метро "Академмістечко" до "Арсенальної"», – повідомив мер.

Реклама

Докладніше – в новині.

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів термінову нараду через транспортний колапс у Києві. До неї долучились урядовці та представники столичної влади. Про це прем'єр-міністр повідомив на своїй сторінці в Telegram.

Корецький доручив "негайно" забезпечити належну роботу метрополітену відповідно до прийнятих Урядом рішень. "Немає і не може бути абсолютно жодних підстав зволікати з цим. Затори на дорогах, черги та натовпи на зупинках громадського транспорту не додають безпеки та комфорту", - йдеться в заяві.

Прем'єр зазначив, що рішення мають виконуватися швидко та з урахуванням актуальної ситуації в Києві. "Чекаю від міської влади оперативної реакції", - додав Корецький.

Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади Генерального прокурора України.

Подробиці - в новині.

У Києві під час виклику про сімейне насильство поліцейський застосував табельну вогнепальну зброю.

Правоохоронці Соломʼянського управління розповіли, що прибули на виклик за фактом домашнього насильства. За отриманою інформацією, син бив та намагався задушити свою матір. Під час зʼясування ситуації порушник кинувся на правоохоронця і той застосував табельну вогнепальну зброю. Нападник помер.

Обставини події встановлюються.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!