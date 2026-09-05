Головне за суботу, 5 вересня: удар по Чугуєву, атаки на Київщину та Хмельниччину, майже 210 боєзіткнень, обшуки НАБУ в ОГП

Бойові дії на Донеччині, 209 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1655-й день повномасштабної війни.

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Володимир Зеленський провів перемовини із американською делегацією, яка прибула до Росії. За його словами, представники США «вже почали сьогодні роботу з російською стороною».

«З моменту цієї нашої розмови готові дотримуватись режиму припинення повітряних ударів щодо міст, задіяних у перемовному процесі. Відтепер і до кінця цієї доби суботи, в неділю та понеділок Україна готова утримуватись від ударів по Москві, і розраховуємо, що росіяни – по Києву», - заявив Зеленський.

«План дипломатичних заходів на завтра в Києві за участі американської команди затверджений. Чекаємо на Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера й готові до змістовної розмови», - додав глава держави.

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Докладніше – в новині.

Росія вдарила по центру Чугуєва і зруйнувала приватний будинок. Унаслідок ворожого обстрілу загинули троє людей – 19-річна дівчина, 11-річний хлопчик та 45-річний чоловік – це діти та батько.

Ще одна жінка дістала тяжкі травми. Її госпіталізували. Крім того, гостру реакцію на стрес зафіксували у 28-річного чоловіка та двох жінок віком 75 років.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 5 вересня на фронті від початку доби відбулося 209 бойових зіткнень.

Найбільше бойових зіткнень зафіксували на Покровському напрямку – 38.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 5 вересня – в новині.

5 серпня Хмельниччина опинилася під атакою російських дронів. По цілях відпрацювали сили ППО.

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Відомо про пошкодження на території окремих підприємств у Хмельницькому районі. Постраждав триповерховий житловий будинок.

Згодом повідомили про сімох потерпілих, серед яких - неповнолітня.

У Бучанському районі Київської області внаслідок російської атаки загинули двоє людей. Загалом станом на 18:00 в області зафіксували пошкодження 28 об’єктів у п’яти районах.

Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, складські приміщення, залізничне полотно, територія сільськогосподарського підприємства та транспортні засоби.

В ОГП заявили про необхідність окремої правової оцінки нічних обшуків, які детективи НАБУ провели у службових приміщеннях Генпрокурора, його першої заступниці та інших працівників ОГП.

В ОГП наголосили, що підтримують розслідування можливої протиправної діяльності свого працівника, однак вимагають дотримання процесуальних гарантій і меж судових дозволів.

Зокрема в ОГП наголосили, що серед документів, до яких було отримано доступ під час обшуків, перебували матеріали кримінального провадження щодо можливих протиправних дій близьких осіб, пов’язаних із керівництвом САП. Це провадження розслідувалося за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Про його існування та перебіг розслідування керівництву САП було відомо.

Докладніше – в новині.

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