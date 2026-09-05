Росія вдарила по житлових будинках у Запоріжжі, є потерпілі (оновлено)

У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки пошкоджені житлові будинки. На місцях влучань спалахнули пожежі.
Про це повідомив Іван Федоров у Telegram.
Наразі відомо про трьох постраждалих.
Згодом Федоров повідомив про ще один удар. Російські військові атакували адміністративну будівлю в одному з районів Запоріжжя. За попередніми даними, ворожий безпілотник влучив у нежитлове приміщення. Після удару зафіксували задимлення. Інформації про постраждалих наразі немає.
Раніше стало відомо про атаку дронами на обласний центр. Була інформація про 9 потерпілих внаслідок попереднього удару.
«Всім надається медична допомога», – зазначив Федоров.
- Того ж дня під обстріл потрапила Хмельниччина. РФ пошкодила низку підприємств у Хмельницькому районі. Там теж постраждали люди.