Росія вдарила по житлових будинках у Запоріжжі, є потерпілі (оновлено)

На місці удару – пожежа. Також ворог поцілив по адміністративній будівлі.

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У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки пошкоджені житлові будинки. На місцях влучань спалахнули пожежі.

Про це повідомив Іван Федоров у Telegram.

Наразі відомо про трьох постраждалих.

Згодом Федоров повідомив про ще один удар. Російські військові атакували адміністративну будівлю в одному з районів Запоріжжя. За попередніми даними, ворожий безпілотник влучив у нежитлове приміщення. Після удару зафіксували задимлення. Інформації про постраждалих наразі немає.

Раніше стало відомо про атаку дронами на обласний центр. Була інформація про 9 потерпілих внаслідок попереднього удару.

«Всім надається медична допомога», – зазначив Федоров.