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У Чугуєві російський безпілотник влучив у центр міста: троє загиблих, серед них – дитина (оновлено)

Ще одна жінка дістала важке поранення.

У Чугуєві російський безпілотник влучив у центр міста: троє загиблих, серед них – дитина (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

У Чугуєві Харківської області внаслідок удару безпілотника загинула дитина. Ще одна жінка зазнала тяжкого поранення.

Про це повідомила у Facebook міська голова Чугуєва Галина Мінаєва.

За її словами, російський безпілотник менш ніж за пів години до публікації повідомлення вдарив у самому центрі міста.

Внаслідок удару пошкоджені приватні будинки. На місці працюють екстрені служби.

Оновлення станом на 21:25. Як зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, окрім дитини – 11-річного хлопчика, є ще двоє загиблих. Жертвам обстрілу стали19-річна дівчина та 45-річний чоловік. Внаслідок удару зруйновані приватний житловий будинок, господарча споруда та гараж. На місці влучання виникла пожежа.

Наразі правоохоронці, медики та рятувальники проводять обхід території, щоб виявити можливих постраждалих. 

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