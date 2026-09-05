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"Енергоатом" заявив про критичний стан ядерної та радіаційної безпеки на ЗАЕС

Для безпечної експлуатації станції необхідно відновити її основну та резервну лінії живлення від української енергосистеми.

"Енергоатом" заявив про критичний стан ядерної та радіаційної безпеки на ЗАЕС
На території окупованої ЗАЕС
Фото: МВС

Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція продовжує працювати в непроєктних режимах, що створює критичні ризики для ядерної та радіаційної безпеки. 

Про це повідомив "Енергоатом".

Для безпечної експлуатації станції необхідно відновити її основну та резервну лінії живлення від української енергосистеми.

В "Енергоатомі" зазначають, що аварійні дизель-генератори нині використовують як основне джерело енергії, хоча вони працюють у непроєктних режимах. Тривала безперервна експлуатація обладнання підвищує ризик відмови за спільною причиною, яку відносять до найбільш критичних загроз для безпеки атомної електростанції.

Додатковою небезпекою є постійні циклічні запуски та перемикання генераторів під навантаженням. 

Хоча всі енергоблоки ЗАЕС перебувають у режимі "холодного зупину", втрата електроживлення може призвести до втрати контролю над основними системами безпеки, басейнами витримки відпрацьованого ядерного палива та технологічними параметрами. 

  • 5 вересня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив у мережі X про локальне припинення вогню, необхідне для відновлення зовнішнього електропостачання ЗАЕС.
  • Станція залишається без зовнішнього живлення з 20 серпня. Тоді вона в 27-й раз від початку повномасштабного вторгнення втратила зв’язок з українською енергосистемою і перейшла на живлення від дизельних генераторів.
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