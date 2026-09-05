"Енергоатом" заявив про критичний стан ядерної та радіаційної безпеки на ЗАЕС

Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція продовжує працювати в непроєктних режимах, що створює критичні ризики для ядерної та радіаційної безпеки.
Про це повідомив "Енергоатом".
Для безпечної експлуатації станції необхідно відновити її основну та резервну лінії живлення від української енергосистеми.
В "Енергоатомі" зазначають, що аварійні дизель-генератори нині використовують як основне джерело енергії, хоча вони працюють у непроєктних режимах. Тривала безперервна експлуатація обладнання підвищує ризик відмови за спільною причиною, яку відносять до найбільш критичних загроз для безпеки атомної електростанції.
Додатковою небезпекою є постійні циклічні запуски та перемикання генераторів під навантаженням.
Хоча всі енергоблоки ЗАЕС перебувають у режимі "холодного зупину", втрата електроживлення може призвести до втрати контролю над основними системами безпеки, басейнами витримки відпрацьованого ядерного палива та технологічними параметрами.
- 5 вересня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив у мережі X про локальне припинення вогню, необхідне для відновлення зовнішнього електропостачання ЗАЕС.
- Станція залишається без зовнішнього живлення з 20 серпня. Тоді вона в 27-й раз від початку повномасштабного вторгнення втратила зв’язок з українською енергосистемою і перейшла на живлення від дизельних генераторів.