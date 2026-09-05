"Енергоатом" заявив про критичний стан ядерної та радіаційної безпеки на ЗАЕС

Для безпечної експлуатації станції необхідно відновити її основну та резервну лінії живлення від української енергосистеми.

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Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція продовжує працювати в непроєктних режимах, що створює критичні ризики для ядерної та радіаційної безпеки.

Про це повідомив "Енергоатом".

Для безпечної експлуатації станції необхідно відновити її основну та резервну лінії живлення від української енергосистеми.

В "Енергоатомі" зазначають, що аварійні дизель-генератори нині використовують як основне джерело енергії, хоча вони працюють у непроєктних режимах. Тривала безперервна експлуатація обладнання підвищує ризик відмови за спільною причиною, яку відносять до найбільш критичних загроз для безпеки атомної електростанції.

Додатковою небезпекою є постійні циклічні запуски та перемикання генераторів під навантаженням.

Хоча всі енергоблоки ЗАЕС перебувають у режимі "холодного зупину", втрата електроживлення може призвести до втрати контролю над основними системами безпеки, басейнами витримки відпрацьованого ядерного палива та технологічними параметрами.