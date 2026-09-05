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Схема з роботою на виробництві замість військової служби

На Житомирщині ДБР викрило схему, за якою п’ятеро військовослужбовців фактично не проходили службу, а працювали на приватному виробництві офісних меблів. За час фіктивної служби вони отримали майже 1,2 млн гривень грошового забезпечення.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

За версією слідства, схему організував тодішній заступник командира військової частини на Житомирщині. Він допоміг своєму знайомому оформитися на військову службу лише формально. Насправді чоловік продовжив займатися власним бізнесом із виготовлення офісних меблів.

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Згодом до роботи на підприємстві залучили ще чотирьох солдатів. Замість виконання військових обов’язків вони виготовляли меблі, отримували зарплату від підприємця та водночас продовжували отримувати грошове забезпечення від держави.

Їхню роботу у військовій частині тим часом виконували інші військовослужбовці. За даними ДБР, схема діяла із середини 2025 року. У межах спецоперації повідомили про підозру шістьом військовослужбовцям: заступнику начальника логістики одного з армійських корпусів Сухопутних військ ЗСУ та п’ятьом солдатам.

Фото: ДБР

Фото: ДБР