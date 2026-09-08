На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
«150 заявок на програму з Fire Point і ніхто не пройшов». Президентка КАІ про вступну кампанію, співпрацю з бізнесом та вплив ШІ
«150 заявок на програму з Fire Point і ніхто не пройшов». Президентка КАІ про вступну кампанію, співпрацю з бізнесом та вплив ШІ
Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
Понад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
ЕксклюзивПонад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
ГоловнаСуспільствоВійна

Українські енергетики підключили ЗАЕС до зовнішнього живлення

З 20 серпня станція залишалася без зовнішнього електропостачання.

Українські енергетики підключили ЗАЕС до зовнішнього живлення
На території окупованої ЗАЕС
Фото: МВС

Українські енергетики відновили зовнішнє живлення на ЗАЕС.

Про це повідомили в НАЕК "Енергоатом".

7 вересня ввечері власні потреби тимчасово окупованої Запорізької АЕС заживили від повітряної лінії 330 кВ «Феросплавна-1». Наразі споживання станції становить 11 МВт.

Реклама

"Відновити зовнішнє живлення вдалося завдяки професійній роботі українських енергетиків та погодженому локальному припиненню вогню, яке створило необхідні умови для проведення ремонтних робіт на пошкодженій лінії", - йдеться в повідомленні.

Попри безпекові ризики, українські фахівці виконали роботи для підключення станції до Обʼєднаної енергосистеми України.

З 20 серпня ЗАЕС залишалася без зовнішнього електропостачання. За цей час критично важливі системи станції забезпечувалися дизель-генераторами. 

 "Водночас повноцінна гарантія ядерної та радіаційної безпеки ЗАЕС можлива лише після її деокупації та повернення під контроль України і єдиного легітимного оператора – Енергоатома", - додали в компанії.

  • 5 вересня біля окупованої Запорізької АЕС оголосили тимчасове локальне перемир’я, за посередництва МАГАТЕ, для проведення ремонтних робіт на пошкодженій лінії електропередач. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies