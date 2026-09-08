Українські енергетики підключили ЗАЕС до зовнішнього живлення

З 20 серпня станція залишалася без зовнішнього електропостачання.

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Українські енергетики відновили зовнішнє живлення на ЗАЕС.

Про це повідомили в НАЕК "Енергоатом".

7 вересня ввечері власні потреби тимчасово окупованої Запорізької АЕС заживили від повітряної лінії 330 кВ «Феросплавна-1». Наразі споживання станції становить 11 МВт.

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"Відновити зовнішнє живлення вдалося завдяки професійній роботі українських енергетиків та погодженому локальному припиненню вогню, яке створило необхідні умови для проведення ремонтних робіт на пошкодженій лінії", - йдеться в повідомленні.

Попри безпекові ризики, українські фахівці виконали роботи для підключення станції до Обʼєднаної енергосистеми України.

З 20 серпня ЗАЕС залишалася без зовнішнього електропостачання. За цей час критично важливі системи станції забезпечувалися дизель-генераторами.

"Водночас повноцінна гарантія ядерної та радіаційної безпеки ЗАЕС можлива лише після її деокупації та повернення під контроль України і єдиного легітимного оператора – Енергоатома", - додали в компанії.