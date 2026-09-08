Уночі росіяни атакували населені пункти та цивільну інфраструктуру Київщини, є постраждалий

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З вечора 7 вересня Росія масовано атакує Київщину реактивними безпілотниками, балістикою та ракетами. Під ударом знову були мирні населені пункти та цивільна інфраструктура.

Про це повідомив голова ОВА Тимур Ткаченко.

На жаль, є постраждалий у Білій Церкві. Чоловік отримав осколкові поранення. Медики надають йому всю необхідну допомогу. У Білоцерківському районі пошкоджені виробниче та складське приміщення, два багатоквартирні будинки, а також приватне домоволодіння.

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Унаслідок атаки пошкоджені будинки людей, підприємства, складські приміщення та автомобілі.

Зокрема, у Броварському районі пошкоджено три приватні домоволодіння та автомобіль.

У Бориспільському — складське приміщення та промислових підприємствах. На одному вогонь знищив сім вантажних автомобілів.

Також ворог двічі атакував будівлю одного з логістичних комплексів. Рятувальники оперативно прибули на місця подій та ліквідували загоряння.

У Фастівському районі пошкоджено три приватні домоволодіння.

В Обухівському — приватний будинок.

На місцях працюють рятувальники та аварійні служби. Допомагаємо людям, фіксуємо пошкодження та ліквідовуємо наслідки атаки.