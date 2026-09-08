Росіяни атакували ударними безпілотниками потяг "Київ – Суми". Про це повідомив голова Укрзалізниці Олександр Перцовський.
"Поїзд Київ-Суми на підʼїзді до Сум був атакований – 2 прицільні удари ворожих шахедів", – написав він у фейсбуці.
"Поїзд був завчасно зупинений на станції моніторинговою командою Укрзалізниці – пасажири, поїзна та локомотивна бригада евакуйовані. Всіх зберегли – без постраждалих", - додав він.
За словами Перцовського, пасажирам були оперативно надані автобуси, які доправляють їх до пунктів призначення.
"Цілеспрямовані удари по пасажирських поїздах – страшний воєнний злочин. Розповідали про це нашим нещодавнім американським пасажирам – маємо тиснути всіма засобами та зупиняти цей тероризм", – наголосив голова УЗ.