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Росіяни влучили по регіональному поїзду Дніпро – Запоріжжя: одну провідницю розшукують

Пасажирів завчасно евакуювали.

Росіяни влучили по регіональному поїзду Дніпро – Запоріжжя: одну провідницю розшукують
Удар по потягу
Фото: Скриншот з відео

Російські військові завдали прицільного удару по регіональному поїзду, який курсував сполученням Дніпро –Запоріжжя. Пасажирів завчасно евакуювали через моніторинг загроз, вони не постраждали.

Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.

Поїзд зупинили до удару, а пасажирів вивели з вагонів. Поруч із місцем зупинки було облаштоване мобільне укриття.

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Водночас залишається невстановленим місцеперебування однієї з провідниць. За словами Перцовського, є свідчення, що вона повернулася до поїзда попри те, що евакуація ще тривала і була оголошена підвищена небезпека. Рятувальні роботи тривають.

Голова Укрзалізниці наголосив на необхідності виконувати команди під час евакуації та переміщатися до укриттів, оскільки перебування у рухомому складі або поруч із ним під час небезпеки може мати фатальні наслідки.

Для оперативного підвезення пасажирів організовують автобуси спільно з Дніпропетровською та Запорізькою обласними військовими адміністраціями.

  • Вранці російські військові атакували ударними безпілотниками потяг сполученням Київ – Суми. Інцидент стався, коли потяг наближався до Сум. Водночас потяг встигли завчасно зупинити на станції завдяки роботі моніторингової команди Укрзалізниці. Пасажирів, а також поїзну й локомотивну бригади евакуювали. За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав.
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