Така динаміка зумовлювалася скороченням обсягів міжнародної фінансової допомоги за збереження обсягів валютних інтервенцій на рівні, близькому до липневого.

Міжнародні резерви України у серпні, за попередніми даними, зменшилися на $2,5 млрд, або на 5%, – до $48,7 млрд.

Про це повідомив Національний банк України.

"Така динаміка зумовлювалася скороченням обсягів міжнародної фінансової допомоги за збереження обсягів валютних інтервенцій на рівні, близькому до липневого", – йдеться в повідомленні.

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Чисті міжнародні резерви у серпні порівняно з липнем теж зменшилися на $2,5 млрд, або на 6,9%, – до $33,8 млрд.

Частка доларових активів у міжнародних резервах станом на 1 вересня 2026 року збільшилася до 69,1% із 64,7% місяць тому, тоді як частка активів у євро зменшилася до 21,4% із 27%. Рік тому їхні частки становили відповідно 66% і 26,2%.

На початок вересня частка золота в міжнародних резервах зросла до 8,3% із 7% місяць тому та 6,5% рік тому.

На валютні рахунки уряду у Нацбанку у серпні надійшло $927,3 млн, зокрема $894,0 млн - через рахунки Світового банку та $33,3 млн - від інших інвесторів.

Крім того, Україна отримала $1,63 млрд від Європейського Союзу у межах оборонного траншу за програмою Ukraine Support Loan, однак через цільовий характер фінансування ці кошти безпосередньо до міжнародних резервів не потрапляють.

Водночас уряд виплатив за обслуговування та погашення держборгу в іноземній валюті $721,8 млн, зокрема $357,9 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком, $288,7 млн – обслуговування ОЗДП, $16,9 млн – обслуговування валютних ОВДП та $58,3 млн – борг перед іншими кредиторами.

Крім того, Україна сплатила МВФ $258,2 млн.

Переоцінка фінансових інструментів у серпні збільшила вартість резервів на $752 млн.

Валютні інтервенції Нацбанку у серпні незначно збільшилися порівняно з липнем – на 0,5%, або на $24,7 млн – до $4,82 млрд.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,0 місяця майбутнього імпорту.