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Австралія планує презентувати законопроєкт про відмову від алгоритмів у соцмережах

Нововведення вимагатиме від таких платформ, як Facebook, TikTok та Instagram, дозволити користувачам відмовлятися від алгоритмів під загрозою великих штрафів.

Австралія планує презентувати законопроєкт про відмову від алгоритмів у соцмережах
Фото: defense.gov

Уряд Австралії має намір запровадити нові правила для платформ соціальних мереж, які нададуть користувачам більший контроль над алгоритмами їхніх соціальних мереж.

Про це повідомляє DW.

Згідно з ініціативою “Моя стрічка, мій шлях”, платформи соціальних мереж повинні дозволяти користувачам відмовлятися від контенту, рекомендованого алгоритмом, у їхніх стрічках.

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Прем'єр-міністр Ентоні Албаніз презентував проєкт закону, який запроваджує “зобов'язання щодо безпеки” для великих соцмереж, зокрема Facebook, TikTok та Instagram.

Користувачі бачитимуть лише контент з облікових записів, на які вони самі підписані. “Йдеться не про надання контролю уряду. Йдеться про надання контролю людям”, – сказав Албаніз.

Очікується, що законопроєкт внесуть на розгляд парламенту і схвалять до кінця цього року.

Компанії, які не дотримуватимуться правил, можуть бути оштрафовані на суму до 62 мільйонів євро.

Міністерка зв'язку Австралії Аніка Веллс заявила, що нововведення допоможе убезпечити дітей у соціальних мережах. 

  • Австралія стала першою країною, яка обмежила доступ до соціальних мереж для осіб віком до 16 років.
  • Кілька країн, включно з Німеччиною, Іспанією, Францією, Данією та Новою Зеландією, наслідували приклад Австралії та розробили плани щодо запровадження аналогічних вікових обмежень.
  • Деякі великі технологічні компанії виступили проти таких нових правил. Вони стверджують, що це може спонукати молодих користувачів переходити до нерегульованих онлайн-платформ.
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