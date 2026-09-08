Австралія планує презентувати законопроєкт про відмову від алгоритмів у соцмережах

Уряд Австралії має намір запровадити нові правила для платформ соціальних мереж, які нададуть користувачам більший контроль над алгоритмами їхніх соціальних мереж.
Про це повідомляє DW.
Згідно з ініціативою “Моя стрічка, мій шлях”, платформи соціальних мереж повинні дозволяти користувачам відмовлятися від контенту, рекомендованого алгоритмом, у їхніх стрічках.
Прем'єр-міністр Ентоні Албаніз презентував проєкт закону, який запроваджує “зобов'язання щодо безпеки” для великих соцмереж, зокрема Facebook, TikTok та Instagram.
Користувачі бачитимуть лише контент з облікових записів, на які вони самі підписані. “Йдеться не про надання контролю уряду. Йдеться про надання контролю людям”, – сказав Албаніз.
Очікується, що законопроєкт внесуть на розгляд парламенту і схвалять до кінця цього року.
Компанії, які не дотримуватимуться правил, можуть бути оштрафовані на суму до 62 мільйонів євро.
Міністерка зв'язку Австралії Аніка Веллс заявила, що нововведення допоможе убезпечити дітей у соціальних мережах.
- Австралія стала першою країною, яка обмежила доступ до соціальних мереж для осіб віком до 16 років.
- Кілька країн, включно з Німеччиною, Іспанією, Францією, Данією та Новою Зеландією, наслідували приклад Австралії та розробили плани щодо запровадження аналогічних вікових обмежень.
- Деякі великі технологічні компанії виступили проти таких нових правил. Вони стверджують, що це може спонукати молодих користувачів переходити до нерегульованих онлайн-платформ.