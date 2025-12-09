В Австралії почала діяти заборона на соцмережі для дітей

Австралійцям віком до 16 років також заборонено реєструвати нові облікові записи.

В Австралії почала діяти заборона на соціальні мережі для користувачів віком до 16 років.

Про це повідомляє The Guardian.

Так із 00:00 середи, 10 грудня, (15:00 9 грудня за Києвом, - ред.) під блокування та видалення потрапили акаунти юних користувачів у TikTok, Facebook, Instagram, X, YouTube, Snapchat, Reddit, Kick, Twitch та Threads. Австралійцям віком до 16 років також заборонено реєструвати нові облікові записи.

Усі названі платформи, окрім соцмережі X, підтвердили, що дотримуватимуться заборони.

Комісар з електронної безпеки Австралії Джулі Інман Грант заявила, що нещодавно провела розмову з X про це, але компанія поки не повідомила про свою політику.

Платформи, які не дотримуються правил, можуть бути оштрафовані на суму до 49,5 млн австралійських доларів (близько 33 млн доларів США).

Соцмережа Bluesky, альтернатива X, оголосила, що також заборонить доступ особам до 16 років, хоч австралійський регулятор оцінив її як "низькоризиковану" через невелику базу користувачів - лише 50 000.