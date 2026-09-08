У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Понад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
ЕксклюзивПонад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 20 постраждалих (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 20 постраждалих (оновлено)
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
ГоловнаСвіт

У Румунії затримали російського шпигуна за підготовку саботажу на об'єктах НАТО

Диверсант робив фото й відео військових баз НАТО, центрів зв'язку, об'єктів критичної інфраструктури, а також зафіксував українські вантажні літаки "Антонов".

У Румунії затримали російського шпигуна за підготовку саботажу на об'єктах НАТО
поліція Румунії
Фото: Poliția Română

Румунська розвідка (SRI) у співпраці з прокуратурою, силовими відомствами й іноземними партнерами запобігла диверсії на території країни, яку готував громадянин Росії. 

Зловмисника затримали на добу, а прокурори готують клопотання до Апеляційного суду Бухареста про його арешт на 30 діб, передає портал Digi24.

Росіянин перебував під спостереженням спецслужб з лютого цього року. За вказівками куратора, з яким спілкувався через шифровані месенджери, він встановлював, стежив і збирав розвідувальну інформацію військового характеру. Зокрема, диверсант робив фото й відео військових баз НАТО, центрів зв'язку, об'єктів критичної інфраструктури, а також зафіксував українські вантажні літаки "Антонов" під час їх перебування у Румунії.

Слідство встановило, що агент збирав дані про військову техніку й переміщення особового складу на військових об'єктах у Бухаресті й повітах. У SRI зазначають, що розвідка РФ продовжує використовувати подібні методи і вербувати вразливі категорії громадян для проведення диверсійних дій у європейських країнах.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies