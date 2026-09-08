Румунська розвідка (SRI) у співпраці з прокуратурою, силовими відомствами й іноземними партнерами запобігла диверсії на території країни, яку готував громадянин Росії.

Зловмисника затримали на добу, а прокурори готують клопотання до Апеляційного суду Бухареста про його арешт на 30 діб, передає портал Digi24.

Росіянин перебував під спостереженням спецслужб з лютого цього року. За вказівками куратора, з яким спілкувався через шифровані месенджери, він встановлював, стежив і збирав розвідувальну інформацію військового характеру. Зокрема, диверсант робив фото й відео військових баз НАТО, центрів зв'язку, об'єктів критичної інфраструктури, а також зафіксував українські вантажні літаки "Антонов" під час їх перебування у Румунії.

Слідство встановило, що агент збирав дані про військову техніку й переміщення особового складу на військових об'єктах у Бухаресті й повітах. У SRI зазначають, що розвідка РФ продовжує використовувати подібні методи і вербувати вразливі категорії громадян для проведення диверсійних дій у європейських країнах.