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​Нафтогазові доходи Росії у серпні впали до мінімуму з початку року, – СЗР

Нафтогазові доходи федерального бюджету країни-агресора скоротилися до $4,9 млрд.

​Нафтогазові доходи Росії у серпні впали до мінімуму з початку року, – СЗР
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У серпні 2026 року нафтогазові доходи федерального бюджету Росії скоротилися до $4,9 млрд – це найнижчий показник із січня цього року. 

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України з посиланням на дані міністерства фінансів РФ.

Порівняно із серпнем 2025 року бюджетні надходження від нафтогазового сектору зменшилися на 16%. Якщо ж порівнювати з липнем 2026 року, падіння становило 55% – за місяць російський бюджет недоотримав $10,79 млрд.

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Загалом за перші вісім місяців року федеральний бюджет РФ отримав $57,97 млрд нафтогазових доходів. Це на 16,7% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Окремо СЗР зазначає, що чисті бюджетні надходження від нафтового сектору в серпні становили $3,77 млрд, скоротившись на 22% у річному вимірі.

Які причини?

Однією з основних причин падіння доходів стало здешевлення російської нафти марки Urals. Саме її вартість значною мірою визначає обсяг основних нафтових податків, які сплачуються до федерального бюджету РФ.

Водночас додатковим фактором ризику для майбутніх надходжень можуть стати пошкодження російських нафтопереробних заводів. Основний фінансовий ефект від перебоїв у роботі НПЗ, за оцінкою СЗР, може проявитися вже в наступні місяці.

Навіть можливе зростання ціни на Urals не гарантує повернення нафтогазових доходів Росії до рівня 2025 року. За таких умов фінансування значних бюджетних видатків РФ дедалі більше залежатиме від ненафтогазових доходів, внутрішніх запозичень і використання резервів.

  • У серпні стало відомо, що експорт сирої нафти з Росії морем знизився до найнижчого показника з кінця травня через скорочення відвантажень у ключових портах Балтійського та Чорного морів. 
  • Головною причиною стало тимчасове зменшення ударів українських безпілотників по російських НПЗ наприкінці липня. Це дозволило заводам відновити переробку й спрямувати більше сировини всередину країни, зменшивши її експорт.
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