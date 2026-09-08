У "Дії" запустили чотири нові категорії заяв до міжнародного Реєстру збитків

Йдеться про втрати, пов’язані з доступом до медицини та освіти та економічні збитки.

Українці отримали можливість через портал "Дія" подати заяви до міжнародного Реєстру збитків ще за чотирма категоріями. Йдеться про втрати, пов’язані з доступом до медицини та освіти, іншими порушеннями міжнародного права, а також економічними збитками.

Про це повідомила "Дія" в Telegram.

Зокрема, подати заяву можна у таких категоріях:

А4.1 – втрата доступу до медичної допомоги. Вона стосується випадків, коли через російську агресію людина тривалий час не могла отримати необхідне лікування або пройти операцію. Причиною могли бути знищення лікарні, нестача медичного персоналу чи неможливість дістатися до медзакладу.

А4.2 – втрата доступу до освіти. Заяву можна подати через пошкодження навчального закладу, окупацію, загрозу життю або відсутність можливості навчатися дистанційно.

А2.10 – інші порушення міжнародного права. Категорія охоплює випадки, які не підпадають під інші категорії Реєстру. Серед них – обмеження доступу до гуманітарної допомоги, води, опалення чи електроенергії, примус до отримання російського громадянства, використання цивільних як "живих щитів" тощо.

А3.7 – інші економічні втрати. Йдеться про збитки, які не охоплюють інші категорії. Зокрема, це може бути втрата матеріальної підтримки через смерть або зникнення близької людини, витрати на лікування чи поховання, втрата цінного рухомого майна або активів ФОП.

Як подати заяву?

Для цього потрібно авторизуватися на порталі "Дія", обрати відповідну категорію, заповнити заяву та додати наявні докази. Після цього заяву необхідно підписати й надіслати до міжнародного Реєстру збитків.