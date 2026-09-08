Корнієнко: за 75 % законопроєктів, необхідних для зовнішньої фінансової допомоги, голоси у ВР будуть

Є один пакет макрофіну, де провалення бодай одного закону означатиме провалення всіх. Туди входить і законопроєкт про скасування пільгового розмитнення посилок.

За 75 % законопроєктів, необхідних для надання подальшої фінансової допомоги від партнерів, голоси в Верховній Раді будуть. З рештою 25 % знайти їх може бути складніше.

Про це перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив на організованому LB та EFI Group заході «Осінь-зима 26-27: головні виклики війни, політики, суспільства, бізнесу, систем життєзабезпечення». Він пояснив, що під окремі пакети документів закладені різні суми.

Зокрема, значні суми закладені для ухвалення Трудового кодексу, також близько мільярда гривень мають надати після ухвалення антикорупційного законопроєкту.

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«З голосами я б так не драматизував, що прямо геть зовсім нема. Ми проаналізували з урядом весь пакет, там якісь цифри фантастичні. 27 треба внести законопроєктів і 16 написати. Це всі гроші, які в країні. Якщо ми це все не будемо голосувати, в нас не буде грошей, крім наших податків. А податки йдуть на армію, відповідно, нам доведеться забирати з цих податків і буде не вистачати на армію або на зарплати бюджетників у першу чергу», – сказав він.

Корнієнко додав, що якщо весь цей пакет проаналізувати, то 75 % «голосувабельне, просто потребує часу і домовленостей про фінальну редакцію».

Стосовно дискусійних законопроєктів, зокрема про оподаткування поштових відправлень, тривають обговорення. На засідання фракції запрошували представників бізнесу, які аргументували свою позицію «проти» тим, що це вдарить і по українських підприємцях.

На запитання про те, скільки народних депутатів «Слуги народу» стабільно ходять на роботу й беруть участь в голосуваннях, Корнієнко сказав, що 180 – це оптимістичне число.