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Ганна Гвоздяр призначена заступницею міністра оборони

Вона відповідатиме за напрямок ОПК, зокрема закриття потреб фронту. 

Ганна Гвоздяр призначена заступницею міністра оборони
Ганна Гвоздяр
Фото: міністерство оборони

Ганна Гвоздяр призначена на посаду заступниці міністра оборони України. Вона відповідатиме за оборонно-промисловий комплекс.

У міністерстві нагадали, що Ганна Гвоздяр має великий досвід роботи з ОПК, працювала заступницею міністра з питань стратегічних галузей промисловості, заступницею і радницею міністра оборони. 

Ключовим пріоритетом роботи будуть потреби фронту. Воїни мають вчасно та в достатній кількості отримувати необхідне українське озброєння для протидії російським загрозам на полі бою.

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«Окремий фокус для Ганни Гвоздяр – експорт українських оборонних рішень, виробництво яких перевищує потреби фронту. Експорт може стати інструментом розвитку взаємовигідних партнерств з союзниками України та залучення додаткового фінансування для української оборони», – зазначили в міністерстві. 

Ганна Гвоздяр – волонтерка, громадська активістка. З 2014 року допомагала пораненим бійцям та сім'ям загиблих захисників. Кар’єру розпочала у приватному секторі. З жовтня 2012 року по серпень 2021 року обіймала посаду директора ТОВ «Протеже».

З липня 2015 року по квітень 2016 року була радницею голови Луганської військово-цивільної адміністрації.

У травні 2021 року приєдналася до Благодійного фонду Сергія Притули, спочатку як заступниця директора за сумісництвом. З серпня 2021 року по вересень 2022 року обіймала посаду заступниці директора Фонду, а з вересня 2022 року по вересень 2023 року – директорки Благодійного фонду Сергія Притули.

Стала заступницею міністра стратегічних галузей промисловості в вересні 2023.

Згодом Гвоздяр стала заступницею міністра оборони Дениса Шмигаля. Була звільнена після призначення міністром Михайла Федорова, але стала його радницею.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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