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Міноборони: НРК у серпні виконали понад 25 тисяч логістичних та евакуаційних місій

Наземні роботизовані комплекси виконали понад 25 тисяч логістичних та евакуаційних місій, що у 3,3 раза більше, ніж у січні.

Міноборони: НРК у серпні виконали понад 25 тисяч логістичних та евакуаційних місій
НРК у серпні виконали понад 25 тисяч логістичних та евакуаційних місій
Фото: Міноборони

Кількість місій наземних роботизованих комплексів з початку 2026 року зросла у 3,3 раза. Лише у серпні НРК виконали 25 143 логістичні та евакуаційні завдання на передовій.

Про це свідчать дані бойової системи DELTA, пише Міноборони України.

Наземні роботизовані комплекси виконують завдання на найбільш небезпечних ділянках фронту, замінюючи військовослужбовців під час логістичних операцій та евакуації.

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Зокрема, НРК доставляють на позиції боєприпаси, воду та харчування, а також евакуюють поранених українських захисників.

Кожна така місія потенційно дає змогу зменшити ризики для життя та здоров’я військовослужбовців.

За даними DELTA, від початку 2026 року станом на початок вересня зафіксували близько 112 тисяч логістичних та евакуаційних місій НРК.

Кількість виконаних завдань щомісяця зростала:

  • січень – 7 511;
  • лютий – 7 960;
  • березень – 9 072;
  • квітень – 11 028;
  • травень – 14 059;
  • червень – 16 664;
  • липень – 19 940;
  • серпень – 25 143.

Таким чином, у серпні наземні роботизовані комплекси виконали у 3,3 раза більше логістичних та евакуаційних місій, ніж у січні.

За даними Міноборони, використання НРК на передовій продовжує зростати.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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