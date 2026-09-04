Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
ГоловнаТехнології

У мовного омбудсмена розповіли, як збільшити присутність української мови в інтернеті

В офісі омбудсмена радять прибрати російську з переліку пріоритетних мов і розкладки клавіатури.

У мовного омбудсмена розповіли, як збільшити присутність української мови в інтернеті
Ілюстративне фото
Фото: Depositphotos/shock

У Секретаріаті уповноваженого із захисту державної мови закликали українців свідомо використовувати українську в цифровому середовищі – від налаштувань смартфонів і соцмереж до пошукових запитів та вибору контенту.

У Facebook оприлюднили рекомендації з користування ґаджетами.

Мова якою користувачі шукають інформацію, які сайти відвідують і який контент переглядають, впливає на те, що їм надалі пропонують пошуковики, соцмережі, відеохостинги та стримінгові платформи.

Реклама

Серед рекомендацій – встановити українську основною мовою на смартфоні, комп’ютері та в браузері, а також в облікових записах Google, YouTube, соціальних мережах та інших сервісах. Якщо російська не потрібна, в Офісі омбудсмена радять прибрати її з переліку пріоритетних мов і розкладки клавіатури.

Українців також закликали формулювати пошукові запити українською та, за наявності вибору, відкривати українські версії сайтів. Крім того, рекомендують надавати перевагу українськомовним відео, подкастам, медіа й авторам та підтримувати їх реакціями, коментарями й поширеннями.

Окремо радять перевірити мову листів, повідомлень і сповіщень від цифрових сервісів, оскільки українська мова інтерфейсу не завжди означає, що комунікація також відбуватиметься українською.

"Після оновлення застосунків, зміни пристрою, браузера чи налаштувань облікового запису мовні параметри можуть змінюватися.Тому варто періодично перевіряти: чи справді українська залишається вашою основною мовою в цифровому середовищі", – зазначили в Секретаріаті.

В Офісі уповноваженого назвали свідомий вибір української в цифровому середовищі "мовною цифровою гігієною".

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies