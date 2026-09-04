У мовного омбудсмена розповіли, як збільшити присутність української мови в інтернеті

В офісі омбудсмена радять прибрати російську з переліку пріоритетних мов і розкладки клавіатури.

У Секретаріаті уповноваженого із захисту державної мови закликали українців свідомо використовувати українську в цифровому середовищі – від налаштувань смартфонів і соцмереж до пошукових запитів та вибору контенту.

У Facebook оприлюднили рекомендації з користування ґаджетами.

Мова якою користувачі шукають інформацію, які сайти відвідують і який контент переглядають, впливає на те, що їм надалі пропонують пошуковики, соцмережі, відеохостинги та стримінгові платформи.

Реклама

Серед рекомендацій – встановити українську основною мовою на смартфоні, комп’ютері та в браузері, а також в облікових записах Google, YouTube, соціальних мережах та інших сервісах. Якщо російська не потрібна, в Офісі омбудсмена радять прибрати її з переліку пріоритетних мов і розкладки клавіатури.

Українців також закликали формулювати пошукові запити українською та, за наявності вибору, відкривати українські версії сайтів. Крім того, рекомендують надавати перевагу українськомовним відео, подкастам, медіа й авторам та підтримувати їх реакціями, коментарями й поширеннями.

Окремо радять перевірити мову листів, повідомлень і сповіщень від цифрових сервісів, оскільки українська мова інтерфейсу не завжди означає, що комунікація також відбуватиметься українською.

"Після оновлення застосунків, зміни пристрою, браузера чи налаштувань облікового запису мовні параметри можуть змінюватися.Тому варто періодично перевіряти: чи справді українська залишається вашою основною мовою в цифровому середовищі", – зазначили в Секретаріаті.

В Офісі уповноваженого назвали свідомий вибір української в цифровому середовищі "мовною цифровою гігієною".