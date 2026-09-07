Перехоплювачі та систему керування спеціально доопрацювали для роботи в морському середовищі

На морський безпілотник MAGURA MV11 інтегрували дрони-перехоплювачі STING від української компанії Wild Hornets. Про це повідомили у компанії Wild Hornets.

На опублікованому відео видно, як морський дрон-носій MV11 виніс перехоплювачі STING у відкрите море та здійснив запуск. Всередині безпілотника-носія перехоплювачі знаходилися у спеціальних пускових шахтах. Також у Wild Hornets підтвердили, що ГУР вже давно застосовує STING, які запускаються прямо з морських дронів MAGURA.

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У коментарі виданню «Мілітарний» компанія розповіла, що роботи над інтеграцією STING у дрон-носій MAGURA розпочалися досить давно, однак на прохання військових їхні деталі тривалий час публічно не висвітлювалися.

Водночас у квітні стало відомо про перше збиття «Шахеда» перехоплювачем STING, запущеним з морського безпілотника.

У Wild Hornets зазначили, що однією з ключових складових інтеграції STING у морські безпілотники стала цифрова система зв’язку Hornet Vision, яка використовує антену з круговим покриттям 360°. Це дозволяє забезпечувати стабільний зв’язок без застосування додаткового поворотного механізму, необхідного для роботи з направленими антенами.

«Тобто її можна просто встановити на платформу-носій і отримати стабільний зв’язок без необхідності розробки додаткового поворотного механізму, як у випадку з направленими антенами. Вона була модернізована для роботи в особливо агресивних умовах», - розповіли в компанії.

Ще одним важливим елементом стала система дистанційного керування Hornet Vision Ctrl. Вона дозволяє операторам дистанційно керувати дронами-перехоплювачами з сотень кілометрів від місця запуску та забезпечує низьку затримку сигналу.

STING - дрон-перехоплювач, розроблений для знищення російських безпілотників-камікадзе типу Шахед, Герань, Ланцет, а також розвідувальних дронів.

MV11 - найбільший представник сімейства MAGURA від компанії UFORCE. Він відрізняється від попередніх моделей передусім своїм призначенням. Якщо інші апарати цієї лінійки використовувалися переважно як ударні або розвідувальні морські дрони, то MV11 розроблений як багатоцільова платформа-носій. Вона може перевозити інші безпілотні системи та запускати їх безпосередньо зі свого борту. Також дрон може постачати пальне та обладнання для них.

UFORCE розраховує застосовувати платформу для розвідки та спостереження, підтримки десантних операцій. За даними компанії, виконувати ці завдання MV11 може цілодобово та за різних погодних умов.