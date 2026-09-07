Українська компанія увійшла до трійки переможців конкурсу НАТО з технологій для блокування аеродромів

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Українська компанія посіла третє місце у конкурсі НАТО Persistent Airfield Denial Challenge, присвяченому пошуку технологій для тривалого блокування аеродромів противника.

Про це повідомляє Міноборони України.

Челендж проводить Командування НАТО з трансформації спільно зі Спільним центром НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC). Розроблені рішення мають обмежити використання противником аеродромної інфраструктури та авіації.

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Загалом організатори отримали понад 60 заявок. До фіналу, який відбувся у Варшаві, відібрали дев’ять команд.

Українські розробники посіли третє місце, представивши модуль штучного інтелекту для наведення на ціль. Технологія має підвищувати автономність і точність систем ураження.

Серед ключових вимог конкурсу – автономність і масштабованість технологій, стійкість до засобів радіоелектронної боротьби, а також здатність працювати за обмеженого доступу до навігації та зв’язку.

Наступним етапом стане тестування конкурсних рішень.