Українська компанія увійшла до трійки переможців конкурсу НАТО з технологій для блокування аеродромів

Українська компанія посіла третє місце у конкурсі НАТО Persistent Airfield Denial Challenge, присвяченому пошуку технологій для тривалого блокування аеродромів противника.
Про це повідомляє Міноборони України.
Челендж проводить Командування НАТО з трансформації спільно зі Спільним центром НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC). Розроблені рішення мають обмежити використання противником аеродромної інфраструктури та авіації.
Загалом організатори отримали понад 60 заявок. До фіналу, який відбувся у Варшаві, відібрали дев’ять команд.
Українські розробники посіли третє місце, представивши модуль штучного інтелекту для наведення на ціль. Технологія має підвищувати автономність і точність систем ураження.
Серед ключових вимог конкурсу – автономність і масштабованість технологій, стійкість до засобів радіоелектронної боротьби, а також здатність працювати за обмеженого доступу до навігації та зв’язку.
Наступним етапом стане тестування конкурсних рішень.