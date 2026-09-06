Зеленський вважає, що санкційний пакет США проти РФ може бути проголосованим

Україна розраховує на позитивне рішення США щодо нового санкційного пакета та наголошує на важливості підтримки, зокрема зусиль американських партнерів.
Про це заявив президент України під час спілкування з медіа, передає кореспондент LB.ua.
«Українська сторона безумовно розраховує і що велика робота, праця Лінсі (Грема-ред.), великого друга України, буде позитивно відмічена Сполученими Штатами Америки і безумовно ми розраховуємо на ці санкції, на цей пакет. Американська сторона сьогодні не піднімала це питання», – сказав президент.
Хоча під час візиту до Конгресу це питання детально не обговорювалося, раніше під час зустрічі з сенатором Блюменталем українська сторона піднімала цю тему, і той висловив оптимізм щодо шансів на голосування за пакет.
За словами президента, приїзд американських переговорників в Україну не пов'язаний із питанням санкцій, це частина процесу відновлення переговорного треку.
Президент підкреслив важливість того, щоб представники команди США після візитів до Москви обов'язково приїжджали й в Україну.
«Я радий, що долучилась до нас європейські радники, лідери. Я думаю, що це правильний склад. І я думаю, що цей склад може напрацювати на діалозі з нами, і американська сторона буде працювати з рускими. Я не впевнений, що руські щось хочуть, окрім окупації, але безумовно треба робити все, щоб трішечки збивати цю спесь, як вони кажуть. І тому американська сторона приїхала до нас. Це не пов'язане ні з чим окрім перемовного процесу, окрім того, що вони хочуть відновити перемовний процес», – зазначив Зеленський.
- Станом на кінець липня новий законопроєкт про санкції проти РФ опинився під загрозою через суперечки в Конгресі США.
- Документ передбачає запровадження санкцій проти російських посадовців, а також 100% тарифів для п'яти найбільших імпортерів російських нафти та газу або країн, які допомагають Москві обходити американські санкції.
- Водночас законопроєкт дозволяє президенту США скасовувати санкції проти Росії з міркувань національної безпеки. Саме ця норма викликала критику з боку проукраїнськи налаштованих демократів, які висловлюють занепокоєння через непослідовність позиції Дональда Трампа щодо України та Росії.
- Деякі законодавці також пропонують відкласти розгляд документа до можливого посилення позицій Демократичної партії після виборів до Конгресу.
- За інформацією Reuters, законопроєкт уже схвалили в Сенаті, однак у Палаті представників він зіткнувся з труднощами. Сенатор Рон Вайден і конгресмен Річард Ніл розкритикували документ, заявивши, що нові тарифні повноваження президента можуть призвести до зростання інфляції у США.