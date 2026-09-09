Угорщина вдруге за вересень заблокувала відкриття кластерів 2 і 3 щодо вступу України в ЄС

При цьому конкретних вимог до Києва у Будапешті так і не спромоглися сформулювати.

Під час засідання робочої групи Ради Євросоюзу з питань розширення Угорщина знову не підтвердила відкриття переговорних кластерів 2 і 3 для України у процесі приєднання до ЄС.

Як пише "Європейська правда", інші дипломати не змогли переконати угорську делегацію змінити свою позицію. Таким чином рух України та Молдови до Євросоюзу залишається призупиненим.

Угорщина підтверджувала готовність погодити відкриття кластеру 3 для Молдови, але інші держави-члени ЄС не підтримують розділення треків для двох країн.

Ситуацію загострює той факт, що Будапешт так і не передав Києву конкретні вимоги, виконання яких необхідне для зняття вето. При цьому у вітчизняному МЗС підозрюють, що блокування певним чином пов'язане з колишньою угорською владою, яка навіть після втрати контролю над країною продовжує заважати нормалізації українсько-угорських відносин.